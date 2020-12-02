Посольство Угорщини заявляє, що депутати на Закарпатті співали угорську "молитву"

Посольство Угорщини в Україні заявляє, що депутати Сюртівської сільської ОТГ Закарпаття під час присяги заспівали гімн України, а вже потім стару молитву угорців, яка пізніше стала гімном країни. Про це йдеться в повідомленні посольства.

"З'ясувалося, що людина, яка зробила запис і опублікувала її з очевидно

недоброзичливою метою - яка, до речі, є членом сім'ї політика, котрий зазнав поразки на виборах, - навмисно не записала, як пролунав наприкінці сесії державний гімн України, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій кілька

сотень років і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - йдеться в повідомленні.

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У посольстві стверджують, що ця молитва є невід'ємною частиною культурної спадщини угорців, які живуть у будь-якій точці світу. Також у повідомленні дипломати нагадують, що ст. 6 закону України "Про національні меншини в Україні" гарантує використання національної символіки для цих меншин.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що на Закарпатті співробітники Служби безпеки України перевіряли інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ, частина яких під час складання присяги виконала національний гімн Угорщини.

Крім того, наприкінці листопада голова Закарпатської "Опозиційної платформи - За життя" Іван Чубірко повідомив, що Служба безпеки України здійснює обшуки в одного з лідерів угорської громади на Закарпатті Василя Брензовича.

1 грудня МЗС України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, щоб обговорити ситуацію зі слідчими діями СБУ на Закарпатті.