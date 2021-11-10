Президент Зеленський звернувся до українців із закликом вакцинуватися (відео)

Зеленський звернувся до українців із закликом вакцинуватися

Anton Stolyarov Президент України Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

Про це йдеться у відеозверненні зі сторінки Президента України у Facebook.

За його словами, наразі 93% захворілі на COVID-19 не мають щеплення від хвороби. Також він наголосив, що вакцинація в 11 разів зменшує ризик смерті від штаму Delta. Натомість у Британії та Німеччині, зі слів Зеленського, наразі помирає від коронавірусу людей у 12 менше, аніж навесні.

"Що об'єднувало вчора більшість померлих від ковіду в Україні? Всі вони були невакциновані. Скільки людей у Європі зробили вже два щеплення? 65% населення. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що наразі Україна за добу може робити майже 400 тисяч щеплень, а Україна має понад 10 млн доз вакцини у пунктах щеплення.

"Наразі ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів, є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі - з киснем. Медична система готова як ніколи, але не треба перевіряти це на собі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що за два роки на Донбасі загинуло 146 українських військових, тоді як за дві доби від коронавірусу померло понад півтори тисячі українців.

"За дві доби втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", - сказав Зеленський.

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