Путин собрался в Крым на годовщину аннексии полуострова, - СМИ

Президент России Владимир Путин планирует посетить оккупированный Крым на пятилетие аннексии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации российского президента.

По словам источников, близких к администрации Путина, поездка уже стоит в графике президента РФ. Добавим, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в апреле оккупированный Крым посетят Башар Асад и Марин Ле Пен. Президент Сирии и лидер французских правых приедут на так называемый "Ялтинский международный экономический форум".

Как сообщали "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос признания Крыма российским не обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.