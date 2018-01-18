Рада признала Россию "агрессором" и "оккупантом": что изменится?

Верховная Рада приняла законопроект, который журналисты и политики сокращенно называют "о деоккупации Донбасса".

Полное название этого документа - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон поддержали 280 депутатов - представители всех фракций парламента кроме "Оппозиционного блока".

"Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", - говорится в преамбуле документа.

В Украине впервые на законодательном уровне признают Россию агрессором и оккупантом за ее действия в Крыму и на Донбассе. Десять ключевых предложений Порошенко по Донбассу Рада рассматривает закон о деоккупации Донбасса

Военную операцию на Донбассе теперь будут называть "мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения переведут в подчинение Объединенному оперативному штабу ВСУ.

Итоговоя версия документа содержит множество правок, которые, стоит отметить, радикально не изменили его содержание. При этом норму о разрыве дипломатических отношений с Россией туда так и не внесли.

Правозащитники заявили, что ряд положений может ухудшить права людей, живущих вблизи зоны боевых действий и пересекающих линию разграничения.

С другой стороны, эксперты отмечают, что законодательное закрепление оккупации и агрессии может помочь Украине в судебных разбирательствах против России.

Однако, как указывают эксперты, ситуация на Донбассе с принятием этого закона существенно вряд ли изменится.

"Оккупированные территории"

Проект президента Украины провозглашает отдельные районы Донбасса оккупированной территорией.

В документе говорится, что Россия осуществляет оккупацию с помощью вооруженных формирований, состоящих из регулярных войск, советников, инструкторов, незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников.

В документе также констатируется, что РФ не соблюдает режим прекращения огня, пытается распространить там свое законодательство, ввела в обращение российский рубль и признает идентификационные документы жителей отдельных районов Донбасса.

Россия последовательно отрицает участие своих регулярных войск в конфликте на востоке Украины.

Оккупированными являются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и "оккупационная администрация" установили и осуществляют общий "эффективный контроль".

Границы и перечень районов, городов, поселков и деревень, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент.

Украина не признает любые акты, изданные на временно оккупированных территориях, называет их недействительными, а также такими, которые не создают правовых последствий.

Хотя есть и исключения, касающиеся документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. На подобные справки из Крыма это не распространяется.

Киев признает сохранение за всеми физическими и юридическими лицами законного права собственности на имущество, недвижимость и землю на тех территориях, которые были под оккупацией.

"Освобождение Донбасса"

Согласно документу, главной целью государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями является их освобождение и установление конституционного строя и территориальной целостности.

Хотя четкие механизмы деоккупации в документе практически не прописаны.

Также целью Украины являются защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые "пострадали в результате российской агрессии".

Украина подтверждает приверженность мирному урегулированию конфликта на основе международного права. Однако упоминается право на самооборону, как это предусматривает 51 статья Устава ООН.

В президентском проекте боевые действия, которые продолжаются на Донбассе с апреля 2014 года, больше не называют антитеррористической операцией или АТО.

Теперь это - "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, по сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Единый штаб

Также в законопроекте фиксируется порядок руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны на этих территориях.

Нацгвардия, армия, СБУ, разведка, пограничная служба и управление государственной охраны отныне подчиняются Объединенному оперативному штабу ВСУ.

Руководить операцией будет начальник Объединенного штаба ВСУ. Как известно, вооруженные силы подчиняются главнокомандующему - президенту Украины.

Все нюансы по пересечению линии разграничения должен регулироваться этим законом и кабинетом министров.

Зоны безопасности на линии разграничения

В окончательной редакции закона появилось положение о так называемых "зонах безопасности" на контролируемых правительством территориях на линии разграничения.

Сейчас зоной АТО считается вся территория Донецкой и Луганской областей, а потому после ее отмены в подконтрольных Киеву районах устанавливают специальный режим.

В этих районах силовики будут иметь расширены полномочия.

Границы этих зон безопасности будет определять начальник Генштаба ВСУ.

Это будет касаться использования оружия, проверки документов, досмотра вещей и транспортных средств, а также ограничений на дорогах.

Кроме того, в целях обеспечения национальной безопасности правоохранители смогут проникать в жилые помещения граждан и офисы организаций, а также с согласия граждан использовать их транспортные средства и средства связи.

Именно в отношении этих положений у правозащитников было много замечаний. В частности, они опасаются, что новации касательно зон безопасности, а также новые ограничения могут существенно сузить права украинцев, живущих вблизи линии разграничения.

Статус армии

С помощью нового закона президент предлагает четко определить статус Вооруженных сил во время их действий на Донбассе.

Конституция предоставляет главе государства право просить депутатов использовать ВСУ в случае вооруженной агрессии против Украины.

В проекте закона в переходных положениях Верховная Рада дает согласие использовать ВСУ для "сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии" в Донецкой и Луганской областях.

Некоторые эксперты сравнили эту норму с фактическим объявлением военного положения на неподконтрольных Украине территориях, а также на линии разграничения.

Все эти нормы должны вступить в силу со дня официального опубликования закона.

Упоминание о Минских соглашениях убрали

После многих споров из текста проекта убрали упоминание о необходимости выполнения Минских соглашений, против чего протестовали многие депутаты.

Затем планировали заменить ссылку на Минские соглашения ссылкой на резолюцию Совбеза ООН, однако и такой вариант не прошел. В итоге из текста документа было исключено упоминание Минских соглашений.

Вопрос Крыма расширен

Больше всего споров во время голосования вызвал вопрос Крыма.

Поэтому ко второму чтению в проект внесли ряд поправок, чтобы "закон о деоккупации" больше касался проблем полуострова.

При этом особенности правомочий и реализации прав и свобод граждан на Донбассе президент предложил приравнять к ситуации с Крымом.

В частности, их права должны быть реализованы согласно закону "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". Документ был принят еще весной 2014 года и касался Крыма.

В законе подчеркивается, что он не нарушает "суверенное право Украины на временно оккупированную РФ территорию Автономной республики Крым".

По требованию депутатов, аннексия Крыма определена в законе как дата начала оккупации части Украины.

При этом четкая дата не была указана, зато есть ссылки на крымский закон, принятый весной 2014 года, в котором датой начала аннексии назвали 20 февраля 2014 года.

Виталий Червоненко ВВС Украина

BBC Українська служба

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