Рада звільнила Пристайко і призначила Стефанішину новим віце-прем'єром з євроінтеграціїї

Верховна Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, замість нього призначили Ольгу Стефанішину (не нардеп від "Голосу" Ольга Анатоліївна Стефанішина).

Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Вадим Пристайко, як очікується, очолить одну з українських закордонних дипломатичних місій - він може бути призначений послом України у Великобританії.

Пристайко є кар'єрним дипломатом, до призначення в уряд працював послом у Канаді, очолював місію при НАТО, був заступником і першим заступником міністра закордонних справ.

Стефанішина - юрист-міжнародник і фахівець з європейського права. Після звільнення з Урядового офісу працювала в юридичному бізнесі.