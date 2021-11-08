Разумков назвав 25 нардепів, які увійдуть до його міжфракційного об'єднання "Розумна політика"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно заявив про створення міжфракційного об'єднання. Він також назвав імена депутатів, які увійдуть до складу "Розумної політики". Разумков заявив, що звернення щодо створення МФО вже на розгляді керівництва парламенту.

Цю заяву Разумков опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом останніх трьох днів у засобах масової інформації з'явилося багато конспірології щодо створення в Парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об'єднання", - йдеться у повідомленні.

Так, серед депутатів, що увійшли до об'єднання, багато "слуг народу" - Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва та інші. А також виключена із партії "Слуга народу" Людмила Буймістер та нардеп Артем Дмитрук, який все частіше йде врозріз з колегами парламентської фракції.

До об'єднання Разумкова увійдуть 25 нардепів. Фото: Дмитро Разумков

Разумков додав, що звернення щодо створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже перебуває на розгляді керівництва парламенту. За його словами, наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення.

Розумків та президентські рейтинги

З вуст колишнього глави парламенту Дмитра Разумкова все частіше стали звучати натяки на президентські амбіції. Тому не дивно, що його кандидатуру почали включати до президентських рейтингів.

Першим президентський рейтинг за участю ексспікера опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Станом на жовтень лідером серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме на виборах, якби вони проходили найближчим часом, залишається чинний президент Володимир Зеленський У нього 24,7% підтримки. У першій трійці також Петро Порошенко і Юлія Тимошенко - 15,6% та 12,2% відповідно. За ними йдуть Юрій Бойко (9,4%) та Ігор Смешко (7,8%).

Дмитро Разумков опинився на шостому місці із результатом 7,1% голосів потенційних виборців. У вересні його не включали у дослідження. Але динаміку можна відстежити, порівнявши опитування, датоване кінцем травня - початком червня. Тоді рейтинг Разумкова був майже вдвічі меншим - 3,1%

Ще одне соцопитування провели спеціалісти Центру Разумкова за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні. Дослідження тривало з 14 до 20 жовтня цього року. Очолює рейтинг Володимир Зеленський, у нього 25,7% голосів. За ним - Петро Порошенко (14,0%), Юрій Бойко (11,7%), Юлія Тимошенко (10,1%). Дмитро Разумков уже на п'ятій позиції із результатом 8,8% голосів серед тих, хто вже визначився зі своїм кандидатом.