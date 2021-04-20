РФ боїться запуску "Кримської платформи" - експерт

Російська Федерація боїться запуску "Кримської платформи", тому що такий формат дозволить повернути тему окупації Криму в міжнародний порядок денний.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом".

"Російська Федерація усіма силами намагається зняти питання Криму з міжнародного порядку денного. Що вони говорять? "Питання Криму закрите". А тут раптом виявляється, що всі зусилля для того, щоб воно було закрите - марні. Саме тому така нервова реакція", - зазначив Данилов.

За результатами обговорення теми окупації півострова у межах платформи учасники підпишуть певні документи. Крім цього, Міністерство закордонних справ України планує винести на обговорення багато конкретних питань, за кожним із яких теж планується ухвалення рішень, зазначив експерт.

У межах "Кримської платформи" планують окремо розглянути низку важливих питань, які стосуватимуться політики невизнання анексії півострова, розширення санкцій за окупацію, безпеки, порушення прав людини, впливу на екологію тощо.

"Якщо щодо всіх цих окремих напрямів будуть напрацьовані документи, які підтверджуватимуться фактами та супроводжуватимуться відповідними юридичними обґрунтуваннями і пропозиціями, на це Російській Федерації відповідати буде однозначно складніше", - наголосив експерт Центру близькосхідних досліджень.

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"Кримська платформа" - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді наростальним безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Україна активно пропонує країнам взяти участь у діяльності цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований на 23 серпня.