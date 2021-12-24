Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна Козаком

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак проведе переговори із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Темою обговорення стане ситуація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", передає APnews.

"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - розповів голова Офісу президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що переговори з Російською Федерацією ведуться постійно, зокрема в рамках "нормандського формату".

"Як ви знаєте, Дмитро Козак - політичний радник російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ", - розповів Андрій Єрмак.