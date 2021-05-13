Єрмак назвав головну мету зустрічі Зеленського з Путіним

Офіс президента продовжує погоджувати умови можливої зустрічі президентів, але з основним завданням визначилися

На можливій зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним головним завданням стане обговорення виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандське четвірки".

Про це він повідомив РБК-Україна.

За його словами, процес узгодження умов зустрічі триває, але конкретні деталі озвучувати ще рано. Він вважає, що важливо провести переговори президентів якомога швидше.

У той же час глава ОПУ заявив, що базовим завданням зустрічі Зеленського з Путіним стане аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і у сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що Київ не прагне скасувати або замінити двосторонніми переговорами у форматі Зеленський-Путін якийсь із вже існуючих форматів, при цьому на Банковій "прагнуть використовувати будь-які дипломатичні можливості", які можуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Ключові питання не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах", - резюмував глава ОПУ.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".