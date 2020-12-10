Єрмак пояснив, навіщо продовжувати закон про особливий статус Донбасу

Україна намагається знайти спосіб імплементувати формулу Штайнмайера в законодавство

Україна і в цьому році планує продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, щоб дозволити представникам України продовжити роботу на різних переговорних майданчиках.

Про це написав у своїй колонці на "Українській правді"глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що в Раду вже внести відповідний законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

"Цей процес щорічного продовження відбувається ще з 2014-го. Рішення потрібно, щоб наші представники на переговорах могли продовжити роботу", - пише Єрмак.

Глава ОПУ також зазначив, що на виконання домовленостей минулорічного "нормандського саміту в Парижі, українська сторона надала драфт законодавчих змін з виконанням "Формули Штайнмайера"ще в липні. Зараз цей законопроєкт перебуває на обговоренні в політичній підгрупі ТКГ.

Єрмак додав, що позиція України чітка - вибори в ОРДЛО можуть відбутися тільки після передачі Україні контролю над кордоном та забезпеченні всіх демократичних виборчих процесів.

Закон України No 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", відомий також як закон про особливий статус Донбасу, був прийнятий 16 вересня 2014 року. Закон був створений в рамках Мінських домовленостей і полягає у введенні особливого порядку місцевого самоврядування строком на 3 роки для тих територій Донецької і Луганської областей, що не контролювалися Україною на момент прийняття закону.

