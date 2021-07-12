РНБО проведе на цьому тижні виїзне засідання

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на цьому тижні РНБО планує провести виїзне засідання.

"На цю п'ятницю Зеленський прийняв рішення про проведення Ради національної безпеки і оборони, воно буде проведено в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися, це буде ясно завтра".

Данілов розповів, що порядок денний вже є і будуть "розглядатися питання національної безпеки, питання, які стосуються надр, питання санкцій політики".

Відповідаючи на питання про те, коли РНБО буде готова оголосити список олігархів, він сказав: "Давайте дочекаємося засідання в п'ятницю, я думаю, що ви почуєте певні новини з цього приводу".

Раніше, 7 липня, Рада національної безпеки і оборони ввела в дію санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. 4 червня Данілов заявив, що СБУ перевірить 134 громадянина України, які перебувають під санкціями США.

За матеріалами "Інтерфакс-Україна"