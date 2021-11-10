РНБО розглянула питання щодо посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні

Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було розглянуто ситуацію на державному кордоні з Білоруссю та заслухано звіти щодо запровадження обмежувальних заходів стосовно низки фізичних і юридичних осіб.

Розгляду питання щодо ситуації на державному кордоні України передувала відповідна нарада в Міністерстві оборони, під час якої представники розвідувальних органів доповіли щодо загострення ситуації на білорусько- польському кордоні. Після цього Глава держави скликав сьогоднішнє засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому було ухвалено низку рішень.

Як розповів на брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який доповідав щодо цього питання на засіданні РНБО, Україна готується до сценаріїв, які наразі можна спостерігати на білорусько- польському кордоні.

"Ми ухвалюємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні. Сьогодні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів біля державного кордону. І буде здійснено посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Національної поліції України", - розповів міністр.

Зокрема, за його словами, на цих ділянках буде подвоєно кількість представників ДПСУ, також будуть залучені резерви Нацгвардії, поліції та функціонуватимуть мобільні групи.

Крім того, як зазначив очільник МВС, найближчим часом у прикордонних областях України будуть проведені навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

РНБО також ухвалила рішення про застосування санкцій щодо компаній, на які було оформлено три літаки, що раніше вже потрапили під дію обмежувальних заходів.

Як пояснив під час брифінгу голова СБУ Іван Баканов, на момент ухвалення Радою нацбезпеки і оборони рішень щодо застосування санкцій чотири повітряних судна перебували за межами нашої держави й лише одне - в Україні. Це борт, яким користувався Віктор Медведчук і який не залишав територію нашої держави.

"Всі ті літаки, які без дозволу десь пересуваються, будуть переслідуватися, і всі їхні реєстрації відстежуватимуться. Вони обов'язково будуть підпадати під санкції", - наголосив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання.

Крім того, Рада нацбезпеки і оборони запровадила обмежувальні заходи стосовно осіб, які відкрили представництво Нікарагуа в окупованому Росією Криму. Так, санкції були застосовані щодо чотирьох громадян Росії та чотирьох громадян Нікарагуа.

На засіданні РНБО також був заслуханий звіт голови СБУ щодо ситуації, пов'язаної із застосуванням обмежувальних заходів до контрабандистів. Іван Баканов повідомив, що з початку року за матеріалами Служби безпеки України РНБО запровадила санкції проти 22 фізичних та 146 юридичних осіб. Він наголосив, що протидія контрабанді є комплексною роботою багатьох органів влади.

Також на засіданні Ради нацбезпеки і оборони було заслухано звіт міністра внутрішніх справ щодо дії санкцій, застосованих проти кримінальних авторитетів і так званих злодіїв у законі.

На брифінгу Денис Монастирський повідомив, що, за рішенням РНБО, санкції застосовані до понад 500 "злодіїв у законі". З них 83 особам скасовано дозвільні документи на перебування в Україні, 37 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, стосовно 23 осіб триває документування злочинної діяльності або процедура видворення з України.

Водночас, за словами міністра, триває перевірка підстав включення кримінальних авторитетів до санкційних списків РНБО та виправлення неточностей, зокрема у паспортних даних, відомостях щодо громадянства, місця проживання тощо.

На засіданні в середу Рада нацбезпеки і оборони також розглянула питання забезпечення застосування на ринку енергоресурсів норм Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який нещодавно набув чинності.

"Починається велика робота в цьому напрямі. Є робоча група, у складі якої кілька підрозділів. Окремо над своїм завданням працює Апарат РНБО, окремо над своїм завданням працює уряд. Групу в Кабінеті Міністрів очолив міністр юстиції Денис Малюська", - повідомив Олексій Данілов.

Також, за його словами, найближчим часом планують заслухати звіти представників Національного антикорупційного бюро України щодо провадження стосовно формули "Роттердам+".

Офіс Президента України