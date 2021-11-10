Саакашвілі має пошкодження на різних частинах тіла - лікар

Третій президент Грузії, голова Виконкому реформ України має тілесні ушкодження, у тюремній лікарні проводять медичну експертизу. Про це 10 листопада повідомив лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, пише "Грузия Online".

За словами лікаря, помітні ушкодження є на різних частинах тіла, їх було зафіксовано на фотографіях.

Кіпшидзе зазначив, що Саакашвілі слабкий, деякі з тестів "не дуже добрі". Водночас експрезидент Грузії не вживає ліків.

Кіпшидзе рекомендував якнайшвидше перевести Саакашвілі в багатопрофільну (цивільну) клініку.

"Так довго це не триватиме", - резюмував лікар експрезидента, який голодує 41-й день.