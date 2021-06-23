Саміт Кримської платформи має ухвалити підсумковий документ про деокупацію, - представник Зеленського

22 червня, 2021 вiвторок 23:06 Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заявив, що саміт Кримської платформи має ухвалити підсумковий документ, який охоплюватиме всі ключові питання, пов'язані з тимчасовою окупацією Криму

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка включатиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Російською Федерацією", - сказав він.

За словами Кориневича, нині на міжнародному рівні докладається багато дипломатичних та правозахисних зусиль, зокрема Генеральною Асамблеєю ООН та ПАРЄ, але досі не було всеосяжної, повноцінної міжнародної платформи, "де можна було б обговорювати всі питання, пов'язані з Кримом".

Він зауважив, що такий підсумковий документ буде важливим результатом саміту також для людей, які щодня займаються лише питаннями Криму.

Кримська платформа діятиме на постійній основі як процес, "що не зупиниться, поки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму".

За його словами, у Києві працюватиме офіс Кримської платформи, укомплектований персоналом, що постійно займатиметься лише питаннями Криму в режимі 24/7.

На думку Кориневича, для пришвидшення деокупації і реінтеграції важливо реалізовувати конкретні проєкти в рамках платформи, чого "не хоче Росія". Це можуть бути й "невеликі" проєкти, як то створення Музею кримськотатарської культури в Києві чи відкриття лікарні або університету в Генічеську - неподалік адміністративного кордону Криму.