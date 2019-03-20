САП закроет все дела о незаконном обогащении за неделю, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил закрыть все дела о незаконном обогащении до 28 марта. Об этом он сообщил на брифинге 21 марта.

Причиной закрытия уголовных производств является решение Конституционного суда, согласно которому привлечение чиновников за незаконное обогащение является противозаконным.

Холодницкий отметил, что в число закрытых дел войдут четыре, которые уже переданы в суд. Это дела о незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, военного прокурора, председателя Счетной палаты и судьи из Луганской области, которых также обвиняли по статье незаконное обогащение.

Глава САП пообещал опубликовать список всех фигурантов, подозреваемых в незаконном обогащении.

"Я поставил НАБУ и САП срок до 27 марта. Я не буду ничего скрывать, и 28 марта я опубликую список со всеми фигурантами, в отношении которых расследовались дела (о незаконном обогащении). До этого времени эти производства подлежат безусловному закрытию", - заявил Холодницкий.

Ранее НАБУ уже назвало количество закрытых из-за решения КСУ уголовных производств, о чем сообщали "Комментарии".