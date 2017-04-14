Савченко возглавила партию, названую в ее честь

Политическая партия "Наступ" изменила название на "Общественная платформа Надежды Савченко" и избрала депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционная) своим председателем. Об этом журналистам заявила Савченко, передают Українські Новини.

"Вчера прошла информация, что я создала партию имени себя. Эта партия была создана львовянами... ее название - "Наступ". На съезде мы изменили название и переизбрали меня председателем", - сказала она.

Депутат добавила, что новое название партии - "Общественная платформа Надежды Савченко".

Также на съезде были сформированы руководящие органы, куда, по словам Савченко, вошли все ее помощники.

Она подчеркнула, что данная партия будет отличаться от всех остальных концепцией предстоящих изменений политической системы.

Савченко поблагодарила партии "Всеукраинкое объединение "Батьківщина" и "Рух нових сил" за полученный опыт.