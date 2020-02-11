СБУ проводит обыски в отделениях Укргазбанка из-за Киевметростроя

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в структурных подразделениях ПАО Киевметрострой и АБ Укргазбанка, а также в ряде частных структур.

По данным прокуратуры, эти учреждения, вероятно, задействованны в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

"Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе в Киеве", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. 16 января Киевметрострой собрал пресс-конференцию, где сообщил, что строительство метро на Виноградарь откладывается на год из-за действий прежнего руководства компании. Позже стало известно, что счета компании наложен арест и против нее открыто уголовное производство. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

