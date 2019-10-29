Съезд судей избрал судью КС

Съезд судей избрал судьей Конституционного Суд Галину Юровскую. За нее проголосовали 145 делегатов съезда, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Юровская - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке, заместитель начальника отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей Украины.

По остальным двум вакансиям будет повторное голосование, в котором примут участие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: председатель Волынского апелляционного суда Петр Филюк, судья Большой Палаты Верховного Суда Александр Прокопенко, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. И. Франко Оксана Грищук и председатель Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко.

Напомним, что квота съезда судей в Конституционном Суде освободилась после того, как в сентябре в отставку ушли судьи Наталия Шаптала, Михаил Гультай и Михаил Запорожец, избранные еще в 2010 году.

На конкурс, объявленный Радой судей еще летом, подали документы 33 претендента, однако в итоге 16 августа соответствующие рекомендации получили только 16 кандидатов.