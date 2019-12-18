"Сила і честь" Ігоря Смешка розбудовує партійні осередки і підбірає патріотичні кадри

Сьогодні пріоритетом є розбудова партійних осередків, підбір патріотичних, високоморальних і високопрофесійних людей до лав партії, які щиро сповідують ідеологію консервативної демократії.

Про це, як інформує прес-служба партії «Сила і честь», заявив її лідер, троєкратний голова Комітету з питань розвідки при Президентові України, колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, екс-голова Служби безпеки України Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, професор, генерал — полковник Ігор Смешко.

«Сьогодні пріоритетом є розбудова партійних осередків, підбір патріотичних, високоморальних і високопрофесійних людей до лав партії, які щиро сповідують ідеологію консервативної демократії, — підкреслив політик.

«На меті — не імітація реформ без стратегії, а зміна перш за все сировинно — придаткової моделі економіки, яка є притаманною країнам третього світу, на сучасну високо розвинуту інноваційно — індустріально — аграрну модель. Тільки таким чином можна забезпечити появу в Україні більше ніж 50 відсотків її населення — самодостатнього середнього класу: представників малого і середнього бізнесу, високоплачуваємих вчителів, лікарів, держ і військовослужбовців, культурно — творчої і науково — технічної інтелегенції, високо фахових робітників і пенсіонерів. Без цієї соціально — економічної основи для демократії вона просто не функціонує. Тільки із появою цієї основи стане можливим контролювати будь — який уряд та заставити його серед головних показників його діяльності мати: неухильний щорічний розвиток показників економіки, науки, освіти, охорони здоров`я, екології і демографії».

«Плануємо, що в кожній області існуватиме осередок партії «Сила і Честь», які будуть спиратися на мережу районних, міських і селищних організацій», — повідомив Ігор Смешко.

Він особливо наголосив, що партія спиратиметься на середній клас і не матиме нічого спільного з олігархами.

«Ми сподіваємось на підтримку середнього класу, з олігархами нічого спільного не маємо і мати не будемо. Вони повинні відійти в історію, залишитись лише бізнесменами, багатими людьми, але без прямого і особливо — тіньового впливу на політику та на кадрові призначення в державі» — переконаний Ігор Смешко.

Також лідер партії «Сила і Честь» заявив, що наразі триває вивчення питання формування прозорого партійного бюджету, партійних внесків та активна підготовка до місцевих виборів.