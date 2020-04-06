"Сила і Честь": Люди бачать, що відбувається в країні й до якого хаосу призвели тотальне дилетантство та непрофесіоналізм

Політична партія "Сила і Честь" продовжує свою діяльність без підтримки олігархів, в умовах блокади з боку власників телеканалів, замовчування в ЗМІ та без бюджету на рекламу.

При цьому, лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко не лише зберігає, але й поступово нарощує рівень довіри українців. Про це заявив доктор юридичних наук, професор, генерал-лейтенант, голова секретаріату партії "Сила і Честь" Володимир Тимошенко, інфомує прес-служба політичної партії "Сила і Честь".

Політик звернув увагу, що згідно з останніми даними соціологічної компанії SOCIS, в березні 2020 року 4,3% громадян України готові проголосувати за Ігоря Смешка на президентських виборах. Але мало хто звертає увагу на те, що лідер партії протягом року входить до Топ-5 найбільш рейтингових політиків в Україні по цій позиції в соціологічних опитуваннях.

"Звичайно, треба розуміти, що ці дані суттєво занижені, але вони демонструють беззаперечний запит українців на сильних, професійних, рішучих і стратегічно мислячих управлінців. Саме таким є генерал Ігор Смешко й завдяки цьому, попри всі намагання применшити його реальний рейтинг довіри, все більше людей готові його підтримувати.

Адже люди бачать, що відбувається в країні й до якого хаосу призвели тотальне дилетантство та непрофесіоналізм серед теперішніх політичних сил при владі.

Тому ми дякуємо усім нашим прихильникам за підтримку та допомогу, применшувати яку, як ми бачимо, стає все складніше"- підкреслив голова секретаріату партії "Сила і Честь" Володимир Тимошенко.