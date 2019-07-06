Смешко: Минула влада разом з екс-президентом хоче за безцінь забрати газотранспортну систему України

Минула влада разом з президентом розуміє, що зараз настає час, коли треба буде створювати міжнародний консорціум. І вони хочуть забрати собі за безцінь газотранспортну систему України.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко 5 липня в ефірі ток-шоу «Опозиція» (спільного проекту телеканалів «Україна» та «Наш»), відповідаючи на запитання Юлії Тимошенко про те, що унікальну державну власність – газотранспортну систему – доводять до банкрутства і передають в управління структурі, що не належить державі.

«Минула влада разом з президентом розуміє, що зараз настає час, коли треба буде створювати міжнародний консорціум. І вони хочуть забрати собі за безцінь газотранспортну систему України. Це не могло обійтися без «Нафтогазу» і його керівництва, а також минулої політичної влади», — заявив Ігор Смешко.

За його словами, зараз цим має займатися Адміністрація нового президента і президент як гарант Конституції і дотримання законів. «У голови державі всі силові структури, які повинні розслідувати факти злочинів колишньої влади і запобігти новим злочинам. Чекати, поки буде обраний новий парламент, сформований новий уряд – від цього легше не стане», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

На думку Ігоря Смешка, правоохоронна система повинна негайно реагувати на ситуацію із газотранспортною системою України. «До речі, розслідування щодо незаконності створення НКРЕКП, фактично, дає можливості одразу розібратися з мафіозною змовою, наслідком якої може бути і втрата газотранспортної системи України», — наголосив Ігор Смешко.