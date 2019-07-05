Смешко: Порошенко не міг бути гарним президентом, бо він з оточення Ющенка

Петро Порошенко не міг бути гарним президентом, бо він з оточення Ющенка. У цьому оточенні не було видно жодної людини, яка реально бажала змінити олігархічну кланово-автократичну систему.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Із чого почав Ющенко? Із заяви про те, що йому не вистачає влади. Усі вони в душі більшовики. Ніхто з них так і не зрозумів, що не можна створити в нас в Україні азійську авторитарну систему на кшталт російської. Не можна, народ інший», – сказав Ігор Смешко, повідомляє партійний сайт Sylaichest.org.

Проте, за його словами, українцям бракує об’єднаних зусиль для досягнення позитивних цілей.

«Усе в цьому світі складається ніби з двох половинок. Нам би об’єднатися, створити моральні авторитети, виявляти турботу про справжніх патріотів і професіоналів. А в нас усе заради того, щоб облити когось брудом, щоб, не дай бог, він не виліз. Це проти нас працює. Але це цілковито виключає авторитарну систему. Ющенко, Порошенко – вони ніколи не збиралися відмовлятися від авторитарної системи. Вони хотіли використати її для власного збагачення. І робили це», – заявив Ігор Смешко.

Відповідаючи на запитання Дмитра Гордона про те, чи Петро Порошенко – друг Путіна, Ігор Смешко відповів: «Думаю, що не ворог».