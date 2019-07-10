Смешко про декадебізацію СБУ та Медведчука

Ігоря Смешка перевели до СБУ для проведення реформ та декадебізації і якби Віктор Медведчук на посаді голови Адміністрації президента вчинив які-небудь протиправні дії, то СБУ відкрила б кримінальне провадження.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я був переведений у 2003 році з Міністерства оборони на посаду в СБУ для проведення реформ і декадебізації Служби безпеки. Мною було звільнено декілька десятків вищих посадовців СБУ, приведено у Службу декілька десятків офіцерів воєнної розвідки. Була підготовлена реформа по відокремленню розвідки, підготовці воєнної контррозвідки для передачі у Міністерство оборони, підготовлено відокремлення Головного управління «К», — сказав лідер партії «Сила і Честь».

Він наголосив, що ніколи не був членом партії, ніколи не входив у політичне оточення перших двох президентів України. «Я служив як кадровий військовий верховному головнокомандувачу, якого обрав народ України. Президент Кучма призначив мене на посаду керівника СБУ у 2003 році не по політичній квоті, не як свого політичного прихильника, а як кадрового офіцера перевів з посади генерал-полковника Міноборони на посаду генерала армії», — зазначив Ігор Смешко.

До часу його призначення головою СБУ, за словами політика, він зустрічався з Віктором Медведчуком, може, два рази: перед поверненням зі Швейцарії, де Смешко служив військовим аташе, і коли Медведчук був першим заступником голови Верховної Ради.

«Коли пан Медведчук з’явився на політичному олімпі, десь у 1998 році, я вже був генерал-лейтенантом і три роки очолював Комітет з питань розвідки при президентові України. Очолював не як політик. Якщо були будь-які протиправні дії тодішнього голови Адміністрації президента, які б свідчили, що СБУ повинна відкрити провадження, – воно було б відкрите», — наголосив Ігор Смешко.