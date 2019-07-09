Смешко про доступ онкохворих до наркотиків: Ампула знеболювального була подарунком моїй хворій мамі

Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко, якщо зустрінеться з президентом, першим питанням порушить спрощення доступу онкохворих людей до наркотичних знеболювальних препаратів.

Про це заявив сам Ігор Смешко в інтерв’ю лікарю Євгену Комаровському.

«Я вам обіцяю навіть, що якщо у мене буде зустріч з президентом, то це буде перше питання, яке я підніму. Тому що воно вирішується одним наказом, надіслати СБУ. По-перше, розібратися з тими негідниками в головному управлінні «К», які цим займалися. І не тільки розібратися, вони не тільки повинні бути звільнені, вони не тільки повинні без пенсії піти, і без погонів, вони повинні бути жорстко покарані за це, а там є за що розібратися і якщо вони цим займалися, то вони займалися і іншими речами , а це вже Кримінальний кодекс», — сказав Ігор Смешко у відповідь на репліку Євгена Комаровського про божевільну систему обліку та обмеженість доступу до наркотичних знеболювальних та про те, що для управління по боротьбі з наркотиками — ледь не найкрутіший спосіб дати звіт про те, як вони когось спіймали, це зловити лікаря за ампулу, призначену не тій людині.

Під час інтерв’ю Ігор Смешко згадав і про власний гіркий досвід. «Моя мама пішла в 1991 році від цього захворювання і я в той час підполковник. Ми жили разом і їздив на Троєщину і отримував промедол в ампулах. На її день народження 17 квітня я зробив їй перший укол. Вона по телефону говорила з моєю сестрою: який подарунок мені зробив Ігор, мені так стало легше. Я кожен день їздив за цією ампулою і до її відходу 4 травня це рятувало від мук», — сказав лідер політсили.

Він підкреслив, що правоохоронна система зможе впоратися з тими, хто заробляє гроші на болі людей. «Я розумію, що це питання дуже швидко може вирішиться в державі. Що тут стоїть мафія в погонах, яка на цьому заробляє гроші. Вони просто шантажують лікарів і останнє здирають і вони заробляють гроші на болі людей. Люди, які цим займаються, повинні сидіти в тюрмі і правоохоронна система в змозі це зробити. Потрібно поставити задачу і проконтролювати», — підсумував Ігор Смешко.