Смешко про те, що буде робити, якщо Зеленський втратить довіру народу

Будь-яка людина не варта того, щоб ми змарнували шанс для України стати дійсно демократичною, великою, європейською державою.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час інтерв’ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком.

«У нас є наша країна, наші діти, ми служимо державі, нашим предкам і майбутньому наших дітей. Якщо станеться, що президент Зеленський цю величезну довіру, яку він отримав від народу – а це 73%, – якщо він почне марнувати її, то безумовно, я і моя політична сила відкрито спочатку скажемо про це президенту, а потім звернемося до народу України. І завжди будемо говорити правду, тому що будь-яка людина не варта того, щоб ми змарнували шанс для України стати дійсно демократичною, великою, європейською державою, яка, на моє переконання, може врятувати Європу», — сказав Ігор Смешко.

За словами політика, українці – чудова нація, здатна врятувати Європу. «Ми прекрасна нація, ми найбільш велика територія Європи. Ми європейський народ з величезними традиціями, ми в десятку країн світу входимо по корисним копалинам. Нам треба тільки відновити керованість держави і побудувати сильну державу у економічному і військовому плані, і ми зможемо спасти Європу», — наголосив Ігор Смешко.