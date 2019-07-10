Смешко: "Телеміст"-це класичний приклад проведення інформаційно-психологічної спецоперації (відео)

Телеміст між телеканалом "Россия 1" та NewsOne – це класичний приклад проведення інформаційно-психологічної спецоперації.

Так вважає Ігор СМЕШКО - голова партії "Сила і Честь", екс-голова Служби безпеки. Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, 9 липня 2019 року.

Зокрема, Ігор Смешко зазначив, що "починаючи із ХХ сторіччя пропагандистські інформаційні операції на території ворога або держави, яка повинна бути завойована, – це один із елементів війни. У всіх провідних країнах світу є спеціальні підрозділи, які цим займаються. Росія дуже потужно розвинула свій пропагандистський апарат, фактично, відновила той, що був ще за часи Радянського Союзу. Є спеціалізовані вузи, які готують офіцерів для проведення спеціальних психологічних операцій".

Ігор Смешко заявив, що "ця конкретна операція [телеміст між телеканалом "Россия 1" та NewsOne] мала на меті дві речі. Перша – ще більше дестабілізувати ситуацію всередині України, посилити зневіру населення у спроможність органів державної влади контролювати ситуацію, бути ефективними, забезпечити зовнішню і внутрішню безпеку. Друга – підтримати політичну силу, яка іде у парламент на прокремлівських позиціях, виступає за мир будь-якою ціною. Я не можу уявити, щоб у країні, де іде війна, можна було би, щоб канали всередині країни потрапляли в руки політичних сил, які, фактично, є рупором країни-агресора. Це створює додаткові надзвичайні умови для внутрішньої дестабілізації. Останні події – це класичний приклад проведення такої інформаційно-психологічна спецоперації".