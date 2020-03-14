Єдиний шлях захисту національних інтересів України – нарощувати нашу власну економічну, військову, політико-дипломатичну та інформаційну міць держави

Про це виданню «ГОРДОН» заявив колишній начальник Головного управління військової розвідки Міноборони України, ексголова СБУ, керівник партії «Сила і Честь» Ігор Смешко.

«Україна вже давно мала зрозуміти, що в неї немає безкорисливих друзів не тільки на Сході, але й на Заході. Ці події тільки посилюють загрозу існуванню Української держави з боку нинішнього керівництва Росії за пасивності Заходу. Єдиний шлях захисту національних інтересів України – нарощувати нашу власну економічну, військову, політико-дипломатичну та інформаційну міць держави. Долати бідність, збільшувати кількість середнього класу у країні, рівень його політичної культури», – підкреслив політик.

«Необхідно повернути професіоналів в органи державного управління й верховенство права у країні. Реформи починати не з поспішного ухвалення нових законів, а з безумовного виконання старих. Згадати світовий досвід і слова Вольтера: «Не відсутність грошей, а людей і талантів робить слабкою державу». Пам’ятати, що довіра до влади – це не довічний карт-бланш. «Слабкість верховної влади – найгірше з лих для країни», як вважав Наполеон»,- зазначив Ігор Смешко.

На думку керівника партії «Сила і Честь» потрібно одночасно «зміцнювати центральну владу» та «провести реальну децентралізацію повноважень у внутрішній політиці з переданням їх максимальної кількості на місця».

«Нарешті, нам, українцям, полюбити самих себе й не чекати ні від кого допомоги, крім нас самих. І змусити уряд пам’ятати – ми усвідомлюємо, що гарним він буде не тоді, коли «хоче зробити нас щасливими», а тоді, коли він уміє і знає, як цього досягти», – резюмував Смешко.