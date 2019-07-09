Снятие неприкосновенности и ответственность за кнопкодавство. Что уже успел наобещать кандидат в нардепы Смешко

После того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил досрочные выборы в Верховную раду, между политиками, которые ведут свои партии в парламент, началась ожесточенная борьба за избирателя. В итоге у нас настоящий «парад» обещаний – в предвыборных программах, СМИ, ток-шоу и на личных страницах политиков в социальных сетях. «Слово и Дело» уже сейчас фиксирует, что обещали лидеры партий из топ-11 социологических рейтингов. Сегодня посмотрим, какие обязательства с момента объявления выборов взял на себя Игорь Смешко («Сила и честь»).

В первом туре президентских выборов Игорь Смешко стал настоящей сенсацией, набрав чуть больше 6% голос (шестое место). Однако на досрочных парламентских выборах Смешко, очевидно, так не повезет: по последним социологическим опросам, его партия не преодолеет барьер в 5%.

С момента объявления выборов в Верховную раду Смешко дал восемь обещаний, и все они из «стандартного набора» кандидата в нардепы – от других политиков мы их уже слышали.

Одним из первых в парламент Смешко пообещал внести законопроект о снятии неприкосновенности, а также о прозрачной процедуре импичмента президента. Кроме того, в планах кандидата законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, чтобы ввести ответственность за кнопкодавство.

Также лидер «Силы и чести» хочет ввести прозрачную процедуру отзыва народных депутатов. Отметим, что такое обещание давали десятки парламентариев в Раде восьмого созыва, но реализовать его никто не решился.

Парламент Смешко обещает сделать двухпалатным и сократить депутатский корпус до 250 человек. «Обязательно будем делать все для того, чтобы в перспективе, согласно Конституции, сократить депутатский корпус до 250 человек, иметь двухпалатный парламент. Вторая палата парламента – Сенат, чтобы наши области, города, края имели представителей, которые бы защищали в Верхней палате», – рассказал он.

Еще один тезис Смешко – партийная система с открытыми списками и с рейтинговым голосованием: «Нужна действующая партийная система, при которой по рейтинговому голосованию от села, района, области депутаты занимают рейтинг в партии в зависимости от конкретных действий и труда на участках. Для нас является примером консерваторы Великобритании, Республиканская партия США», – объяснил политик.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обещания дали лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков и первый номер «Оппозиционной платформы – За життя» Юрий Бойко.