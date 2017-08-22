Сокращения стипендий не будет, - Гройсман

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что хотя политику в области образования проводит Минобразования, однако никто не будет снижать количество стипендиатов, как об этом сообщалось ранее

Об этом заявил премьер-министр Украины, передает Эспрессо.TV.

Отвечая на вопрос относительно уменьшения количества получателей стипендии до 2020 года, Гройсман опроверг эту информацию.

"Никто ничего снижать не будет", - сказал премьер-министр.

По его словам, политику в образовании формирует Министерство образования, впрочем правительство заинтересовано, чтобы молодые и талантливые украинцы получали стипендии, ведь это инвестиция в будущее страны.

"Мы будем инвестировать в образование. Это один из главных приоритетов для правительства", - отмечает Гройсман.