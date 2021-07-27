США на саміті Кримської платформи представить міністр транспорту - Джемілєв

США під час саміту "Кримської платформи" представлятиме міністр транспорту, демократ Пітер Буттіджедж.

Про це в інтерв'ю "Суспільне" розповів член "Кримської платформи", депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати направляють Міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Пітер Буттіджедж", - розповів Джемілєв.

Він додав, що раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник Білого дому поки не приїде.

"Я зустрічався з Куртом Волкером (дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках - ред.) і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть, якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити", - додав Джемілєв.

Раніше заступник помічника Держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент повідомив, що Штати на "Кримській платформі" очолять члени уряду.



