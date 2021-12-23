США: "окупаційна влада" Криму має звільнити Джеляла та інших фігурантів його справи

Сполучені Штати вимагають звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та інших фігурантів його справи. Про це 23 грудня повідомило посольство США в Україні.

"Вчора "суд" у Сімферополі продовжив термін утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар Наріману Джелялу та ще двом. Окупаційна "влада" має звільнити людей і відкинути сфабриковані "звинувачення", які мають чітку мету: замовчувати інакомислення", - ідеться в повідомленні у твітері, до якого доданий хештеґ "Крим - це Україна".

15 грудня адвокат Микола Полозов повідомив, що в окупованому Криму російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про "диверсію на газопроводі" в селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення - "завдання значних майнових збитків".

8 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухового пристрою. 28 жовтня активісту продовжили термін перебування в СІЗО до 23 січня 2022 року.

3 грудня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відмовив в апеляції на продовження арешту Джелялу.