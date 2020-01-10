США передали Зеленскому данные о крушении Boeing

Посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные о крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране, которое произошло 8 января.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководителем Посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами",- отметил Пристайко.

Он уточнил, что ожидается телефонный разговор президента с госсекретарем США Майклом Помпео о ходе расследования сегодня в 15:00.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета. С таким же заявлением выступили в Британии и Австралии. В США намекнули на это. Иран не признает, что сбил самолет, и настаивает: крушение - из-за технических неисправностей самолета.

СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.