США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT, готують інші санкції - Handelsblatt

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Про це повідомляє німецьке видання "Handelsblatt" із посиланням на урядові джерела, пише "Європейська правда".

"Американці та європейці вже кілька тижнів обговорюють, як реагувати у разі військової операції Росії проти України. ЄС погрожує Кремлю "масовими наслідками", але поки що не уточнив їх. Відключення Росії від системи SWIFT є дуже делікатним для учасників переговорів", - пише видання.

"Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме у середньостроковій перспективі", - додає Handelsblatt.

Газета зазначає, що натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

"Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Тим часом, майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.