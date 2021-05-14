США заявили про перекидання в Крим важких видів озброєння

Росія перекинула в окупований Крим важку військову техніку, танки T-72Б3, 120-мм гаубиці і міномети, бронемашини та інше обладнання. Про це в четвер заявила в ОБСЄ керівниця місії США в цій організації Елізабет Розенсток- Сіллері.

За її словами, розміщення техніки і військових у Криму відбувається незважаючи на заяви Москви про відведення військ від українських кордонів.

Дипломат зазначила, що ситуація в східній Україні продовжує викликати занепокоєння, а очолювані Росією сили посилили спроби створювати перешкоди спостерігачам СММ, або блокувати їх свободу пересування.

"Останні інциденти в ході яких очолювані Росією сили вимагали митних форм спостерігачів СММ є безпрецедентними і складають значну ескалацію і тиск. Як завжди, в основному більшість обмежень свободи пересування відбувається на контрольованих Росією територіях", - зазначила Елізабет Розенсток- сіллером, передає "Голос Америки".

Раніше представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив про те, що Росія не відвела війська від кордонів України, а лише передислокувала їх. У свою чергу голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко припустив, що Росія може почати наступ на території України з Криму.

