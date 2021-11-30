Суд дозволив затримати главу окупаційної "влади" Криму Аксьонова

Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання самопроголошеного "глави" окупованого Росією Криму Сергія Аксьонова. Про це пресслужба суду повідомила 30 листопада.

Суд 25 листопада розглянув скаргу прокурора на постанову Шевченківського райсуду Києва від 4 жовтня, у якій Офісу генпрокурора відмовили в дозволі на затримання Аксьонова для участі його в розгляді клопотання про арешт.

Апеляційний суд скасував цю постанову й ухвалив нову, згідно з якою клопотання прокурора про дозвіл на затримання Аксьонова задоволено.

Росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин та незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу.

У пресслужбі суду нагадали, що Аксьонова підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 (захоплення державних чи громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.



