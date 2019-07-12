Суд разрешил Ренату Кузьмину баллотироваться в ВР

Кузьмин планирует баллотироваться в парламент в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под 35 номером

Шестой апелляционный административний суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат бывшего заместителя генпрокурора Артем Захаров.

"Прогнозирую агонию у определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК.

Впрочем каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", - написал он.

Как сообщали "Комментарии", Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора Украины (Виктора Пшонки) в 2010-2014 годах и заместителя секретаря СНБО в 2013-2014 годах. В 2014 году баллотировался в президенты, но проиграл выборы.

В том же году ГПУ начала расследование по факту организации в 2010 году Кузьминым незаконного задержания Юрия Луценко Против Кузьмина возбудили уголовное дело по Луценко - бывшего министра внутренних дел.

В 2016 году в ГПУ сообщили, что Кузьмин сбежал за пределы Украины.

В 2017 году ГПУ объявила о подозрении Кузьмину "Мурка" для Яна Табачника: одиозному заместителю Пшонки "вовремя" объявили о подозрении в захвате земли комплекса отдыха "Пуща-Водица". А еще, по данным ГПУ, политик противоправно стал владельцем недвижимости неизвестного происхождения, которая в 2010 году стоила почти 8,4 миллиона гривен. Поэтому Кузьмина подозревают в отмывании незаконно полученного имущества и других особо тяжких преступлениях.

6 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты экс-первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина