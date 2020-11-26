Тихановська планує відвідати Україну

Світлана Тихановська, лідер білоруської опозиції повідомила, що має намір невдовзі відвідати Україну.

Також опозиціонерка висловила сподівання, що Україна приєднається до європейських санкцій проти Білорусі за президентства Лукашенко. Також повідомила про те, має намір найближчим часом відвідати Україну з візитом. Зазначимо, що дату лідер білоруської опозиції ще не затвердила.

"Я хочу сказати спасибі українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки", - повідомила Тихановська.

Світлана Тихановська зазначила, що веде переговори щодо візиту з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вона додає, що українська сторона не висуває ніяких умов, а зустріч має пройти в форматі дружньої розмови.

Нагадаємо, Білорусь більш ніж два місяці знаходиться в центрі політичного скандалу, а країною прокотилася серія протестів проти чинної влади. Люди вийшли на вулиці після того, як на виборах президента перемогу отримав Олександр Лукашенко. Нині Тихановська покинула Білорусь та перебуває закордоном.

Держави-учасники ЄС та інші західні країни не визнають легітимність президентства Лукашенко та засуджують таємну інавгурацію глави Білорусі.