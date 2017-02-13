Тимошенко пояснила, чому домагається відставки Гройсмана

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен піти у відставку за реалізацію програми з ліквідації української нації. Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції.

Вона назвала основні причини для відставки чинного прем'єра основними, серед яких - непрофесійне управління країною, яке призвело до руйнівних процесів в економіці, соціальній і господарській сферах, а також збільшення рівня інфляції, падіння ВВП і торгівля на крові з окупованими територіями.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що в країні відбувається галопуюче падіння внутрішнього валового продукту, який за час діяльності так званих "демократичних" урядів Порошенка-Яценюка-Гройсмана "впав удвічі в доларовому еквіваленті".

"Причина для звільнення прем'єр-міністра - це свідоме планове руйнування економіки України, знищення малого підприємництва як основи стабільності і розвитку економіки", - наголосила Тимошенко.

Внаслідок непрофесійного бюджету, який Гройсман "продавив" через парламент, тільки за перші півтора місяці поточного року закрито 245 тис. малих підприємств, повідомила політик.

Вона також наголосила, що триває знищення українського фермерства, у якого забрали пільгову систему оподаткування.

Ще однією причиною лідер партії назвала гіперінфляцію, яка опанувала країною і збільшується щодня.

До того ж, за її словами, Держкомстат надав неправдиві показники інфляції в січні на рівні 1,1%, тому що реальна інфляція в рази більша.

"У споживчому кошику українця Держкомстат закладає 10% на житлово- комунальні послуги. Але в дійсності, і кожна сім'я це знає, цей відсоток значно більший, від 50%. Саме через значну інфляцію в лютому в Україні буде презентовано нову купюру номіналом 1000 грн. Зараз тримають в таємниці, який портрет буде на ній", - зазначила Тимошенко і порадила поставити на цій купюрі три портрети: Порошенка, Гонтарєвої і Гройсмана, які довели країну до того, що потрібно друкувати таку купюру.

Вона також вважає, що чинного прем'єр-міністра треба негайно звільненити через трагічне зниження рівня життя українців.

"Програма уряду Порошенка-Гройсмана - це програма ліквідації української нації", - сказала парламентарій і додала, що за час правління Гройсмана вдвічі збільшився борг за житлово-комунальні послуги, при збільшенні вартості газу, тепла та інших послуг.

Крім того, переконана Тимошенко, керівник уряду має піти у відставку через реалізацію програми свідомого очищення малих сіл, селищ і міст.

"За власною ініціативою Гройсмана знищено дохідну бюджетну базу для сіл, селищ і міст районного підпорядкування, які під тиском не об'єдналися в об'єднані громади. В результаті таких авантюр сьогодні масово зникають малі села, селища, а міста руйнують свою інфраструктуру",- пояснила вона.

Лідер "Батьківщини" обурена тим, що прем'єр-міністр разом з Порошенком і Гонтарєвою "очолили найбільшу корупцію в державі".

"Зокрема, всі були свідками, як при прийнятті Державного бюджету на 2017 рік до Гройсмана вишикувалася черга з корупціонерів, які віддавали свої голоси за бюджет ліквідації української нації", - зазначила політик.

За її словами, Володимир Гройсман виступив на підтримку і покриває корумповану контрабандну торгівлю на крові з окупованими територіями: "Треба всім тиском, який ми з вами маємо, як суспільство і як народ, вимагати негайної реєстрації постанови про зняття прем'єр-міністра, і тиснути, щоб його негайно звільнили. Ті, хто не голосуватиме за відставку - це його спільники, які покривають усе, що відбувається в країні, які несуть спільну відповідальність за всі наслідки, які має сьогодні країна і кожна сім'я".