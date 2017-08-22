Турчинов рассказал об угрозах российско-белорусских учений "Запад-2017"

Стратегические командно-штабные учения ВС РФ "Запад-2017" могут служить прикрытием для создания ударных группировок войск с целью военного вторжения на территорию Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Под видом учений не исключается создание ударных группировок войск (сил) ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины. Стоит напомнить, что в последние годы такие учения неоднократно использовались для достижения скрытых военно-политических целей", - цитирует слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Отмечается, что во время учений "Кавказ-2008" (15 июля - 2 августа 2008 года) российские войска не вернулись из полигонов в пункты постоянной дислокации и начали вооруженную агрессию против Грузии.

Во время учений "Кавказ-2012" и "Кавказ-2016" (17-23 сентября 2012 и 5-10 сентября 2016) - отработаны возможные варианты применения группировок российских войск и ведения боевых действий на Юго-Западном стратегическом направлении, в т.ч. против сил НАТО.

На обучении ВС РФ и Беларуси "Запад-2013" (19-28 сентября 2013) были отработаны сценарии вооруженной агрессии против Украины, которые Кремль в общих чертах попытался реализовать в 2014-2015 годах.

Под прикрытием учений "Центр-2015" (14-20 сентября 2015) была создана ударная группировка авиации для применения в Сирии. А под видом обеспечения безопасности проведения Зимних олимпийских игр "Сочи-2014" в феврале 2014 года Россия развернула группировки войск для проведения специальной операции по оккупации Крыма.

По словам Турчинова, учения "Запад-2017" будут иметь ряд особенностей, среди которых - отработка боевого применения вооруженных сил в ходе стратегической операции на континентальном театре военных действий с привлечением группировок войск коалиционного состава и созданием главного командования в театре военных действий.

Во время "Запада-2017" Кремль проверит, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом, добавил секретарь СНБО.

Сообщается, что на учениях российское высшее военное командование планирует проработать варианты вооруженного противодействия: коалиционным войскам США/НАТО по блокированию Калининградской области и ее захвата; возможные попытки изменить политический режим в одной из союзных России государств; а также попытке деоккупации Крыма и/или ОРДЛО Украины при поддержке западных союзников.

Турчинов также отметил, что реальная численность участников всех мероприятий в рамках "Запад-2017" оценивается в 230-240 тысяч человек, более 10 000 единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса.