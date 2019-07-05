У лідера партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка є план щодо повернення Криму та Донбасу. Але його не можна озвучувати під час бойових дій, тому що його автоматично буде знівельовано.

Про це заявив сам Смешко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Це перебільшення, що він таємний… Дійсно, план є, але його не можна озвучувати під час бойових дій, тому що його автоматично буде знівельовано. План є, його детально опрацьовано. Але для його реалізації необхідна реальна присутність у чинній владі. Саме тому ми йдемо на вибори до Верховної Ради», – зазначив Ігор Смешко.

За його словами, українська держава повинна виходити із тверезого розрахунку і сподіватися тільки на себе. «Ми перебуваємо в центрі Європи, на геополітичному перехресті глобальних інтересів. Нас, якщо повернути всіх закордонних українців, майже 50 млн – це найбільший потенціал. Ми можемо врятувати Європу, але для цього потрібна твереза стратегія, і, враховуючи її, ми повинні стати мостом між євроатлантичною цивілізацією та цивілізацією, яка ще не визначилася», – наголосив політик.

На думку Ігоря Смешка, Росія зараз перебуває в загрозливому стані. «Я говорив про це відразу після анексії Криму. Le Figaro, Le Monde публікували мої інтерв’ю, де я говорив: що ви робите?! Ви заявляєте, що повертаєте території, захищаєте російськомовних? А що завадить Пекіну в майбутньому зробити те саме з територіями, які колись належали Китаю? У Росії величезні проблеми!», – зауважив лідер партії «Сила і Честь».

І в цій геополітиці, як зазначив Ігор Смешко, Україна повинна зайняти таку позицію, яка б відповідала інтересам української держави. «Йдеться про повернення територій, абсолютне визнання нашого суверенітету, реальних гарантій [безпеки] згідно з Будапештським меморандумом. Усі держави, які підписали меморандум, повинні зрозуміти свою відповідальність за міжнародне право. Хто буде відмовлятися після цього від ядерної зброї?! Іран, Північна Корея?», – сказав політик.