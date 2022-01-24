У МЗС вважають передчасним рішення Держдепу про виїзд дипломатів із України

У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі, однак вважають такий крок проявом надмірної перестороги.

Про це йдеться у наданому Укрінформу коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації упродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року", - зазначив він.

Як пояснив Ніколенко, рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

"Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - зауважив Ніколенко.

Речник МЗС закликав спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу і нагадав, що українцям, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі "ДРУГ". Він зазначив, що це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами.

"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіапросторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - акцентував Ніколенко.

Він запевнив, що Президет України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - підсумував речник МЗС.

Державний департамент США 24 січня давдозвіл на добровільний ("санкціонований") від'їзд державних службовців з посольства в Україні та наказав виїхати членам їхніх родин.