У Порошенко прокомментировали подготовленное ГБР подозрение

Адвокат экс-президента и действующего народного депутата Украины Петра Порошенко Игорь Головань назвал подготовленный Государственным бюро расследований проект подозрения в отношении его подзащитного попыткой помешать политику провести ряд международных встреч.

Об этом Головань написал в блоге на "Украинской правде".

Адвокат назвал проект подозрения "российским заказом на нанесение ущерба репутации пятого президента", а также "попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)".

Кроме того, Головань считает проект подозрения "последним козырем" директора ГБР Романа Трубы, из-под которого якобы "быстро ускользает кресло".

Адвокат убежден, что спешка Трубы обусловлена еще и тем, что 15 ноября Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

По мнению защитника Порошенко, подготовка проекта подозрения является попыткой директора ГБР уклониться от исполнения судебного решения.

18 ноября Государственное бюро расследований сообщило о направлении в Генеральную прокуратуру проекта уведомления о подозрении экс- президенту Порошенко в деле относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Кроме того, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.