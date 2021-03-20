Указ Путіна про землю в Криму юридично нікчемний - МЗС

Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону на володіння землею в Криму є юридично нікчемним.

Цей указ ідентичний російській політиці утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова. Питання про нікчемний указ Путіна про кримську землю та право її власності піднімуть на засіданні "Кримської платформи". Про це 20 березня заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "РБК-Україна".

Указ президента РФ No. 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені, - наголосив речник міністерства.

Також українські дипломати стверджують, що такі дії Кремля не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

Нагадаємо, з 20 березня українцям "заборонили" володіти землею в більшості районів Криму, оскільки набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна про заборону іноземним громадянам володіти на півострові земельними ділянками.

Станом на квітень 2020 року понад 11 тис. ділянок, які підпадають під дії незаконного указу, належали іноземцям, а більшість із них українці.

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