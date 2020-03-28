Україна повинна готуватися до залучення армії до боротьби з поширенням коронавірусу, - Смешко

Україна повинна готуватися до залучення військовослужбовців Збройних сил до боротьби з поширенням коронавірусу вже найближчим часом, вважає екс-глава Служби безпеки України, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко.

"Провідні країни світу успішно використовують збройні формування для протидії коронавірусу, залучають, зокрема, і медичні потужності армії. Стрімке зростання кількості хворих у нашій країні свідчить про те, що ресурси військових доведеться задіяти вже впродовж наступних 1-2 тижнів", - наголошується в заяві, оприлюдненій прес-службою Смешка, інформує "Інтерфакс-Україна".

Смешко наголосив, що захворюваність в Україні зростатиме за експоненціальною моделлю, для якої характерне миттєве зростання кількості інфікованих.

"В результаті носіями вірусу стануть здебільшого ті люди, які не виїжджали за межі України. Саме такий сценарій ми бачимо в Італії, Іспанії та Великій Британії. Наша медична система не готова адекватно зреагувати на такий виклик і навіть сплеск волонтерства та благодійності не врятує ситуацію. Єдиний вихід - вже зараз планувати і готуватися до широкого залучення ресурсів Збройних сил України, Нацгвардії та Служби безпеки України для протидії коронавірусу. Судячи з динаміки захворюваності, це може статися протягом 1-2 тижнів", - заявив він.

За словами Смешка, на сьогодні влада має можливість посилити залучення армії та інших збройних формувань до боротьби з коронавірусом, а також забезпечити чітку координацію та ефективне управління всією інфраструктурою.

"Зараз необхідна негайна інвентаризація всіх наявних ресурсів ЗСУ, Нацгвардії та СБУ, які можуть бути застосовані у протидії епідемії, особливо засобів захисту, військово-польових шпиталів та обладнання для них. Також необхідно перевірити здатність системи територіальної оборони до активації в рамках боротьби з коронавірусом. Все це потрібно здійснити буквально за кілька днів, адже часу катастрофічно мало", - переконаний Смешко.