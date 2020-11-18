Україна скасувала візовий режим для Індонезії

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візового режиму. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 18 листопада.

Громадяни Індонезії зможуть перебувати на території України без віз до 30 днів.

Зазначимо, що на сьогодні між країнами діє несиметричний візовий режим. Українці можуть подорожувати до Індонезії без віз строком до 30 днів, а громадяни Індонезії зобов'язані оформляти візу для відвідування України.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на МЗС, у 2019 році громадянам Індонезії було оформлено 842 візи типу С. При цьому стягнуто 83 575 дол. консульського збору.

В Україні з 1 листопада змінилася процедура видачі електронних віз. Відповідну ініціативу Міністерства закордонних справ (МЗС) уряд ухвалив ще 19 серпня.