Украина готова к дальнейшему стратегическому партнерству с США - В.Гройсман

Украина готова к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-презиеднтом США Джо Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Глава правительства подчеркнул готовность Украины и руководства страны на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых: реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, проведение децентрализации и поддержка энергетической безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы КМУ.

По информации пресс-службы правительства, В.Гройсман проинформировал Дж.Байдена о шагах правительства в продолжении внутренних реформ и реализации программы сотрудничества с МВФ.

Премьер также отметил, что среди приоритетов ряда - усиление независимости судебной ветви власти, проведение масштабной приватизации государственных предприятий, продолжение реформирования энергетического сектора, банковской отрасли Украины, а также реформирование Пенсионного фонда Украины.

Напомним, Президент П.Порошенко начал переговоры с Дж.Байденом.