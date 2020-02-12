Украина на переговорах в Минске передала новый список на освобождение пленных

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске передала уточненный список лиц, которых необходимо освободить. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить", - написала она.

Дарка Олифер также отметила, что стороны предоставили предложения относительно методики поиска пропавших без вести на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз подняла вопрос "национализированных" предприятий и потребовала их вернуть Украине.

