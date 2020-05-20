Украинский FB поделился впечалениями от пресс-конференции Зеленского

Украинский Фейсбук поделился впечалениями от первой для президента встречи со СМИ в классическом формате.

Пользователи украинского Фейсбука поделились своими впечатлениями от пресс- конференции Владимира Зеленского. По случаю годовщины своего президенства он встретился с журналистами во дворе Мариинского дворца и проговорил с ними три часа. Политики и политтехнологи

Экс-премьер Алексей Гончарук сравнил Зеленского с Порошенко из-за отношений с Западом и подходу к правоохранительным органам

- Уважно послухав прес-конференцію президента Зеленського та плівки Порошенка/Байдена. Знаєте, що спільного між цими президентами? Дві головні речі. Перша. Вони обидва намагалися побудувати довіру з західними партнерами. Порошенко так і не зміг відмовитись від свого статусу олігарха і намагався "перехитрувати Захід". Тому довіру втратив і далі мусив терпіти таке приниження, яке ми чули на плівках - фактично виконувати прямі, "ввічливі вказівки" партнерів. Зеленський вже наробив помилок, але свого шансу не втратив. Йому ще хочуть вірити, бо він не олігарх. Головне, щоб стратегія Порошенка - "перехитрувати Захід" - остаточно не перемогла і в команді Зеленського. Вона лише здається перспективною. Насправді це химера. Друге. Обидва президенти вірили, що правопорядок можна навести за допомогою "підконтрольних" правоохоронних органів, а не сильних інститутів. Порошенко вже відчуває на собі плоди своїх "правоохоронних реформ", а Зеленський впевнено до цього рухається: СБУ не реформовано (досі "трусить і кришує"), прокуратура порушує політичні справи, а в судових округах досі сидять "вовки". Якщо нічого не зміниться, то вони Зеленського і з'їдять.

Политтехнолог Руслан Бортник: Зеленский гордится рейтигом, но не готов подводить итоги

- По пресс-конференции Президента. Главный тезис - возможно пойду на второй срок (я пришел всерьез и надолго). Главный мотив - управление информационным потоком по итогам года. Главный вывод - Зеленский устал (3 часа сегодня против 14 последнего Земарафона), и не готов подводить ни итоги года (нет аудита страны, анализа социально-экономическойи политической ситуации), ни давать четкого виденья будущего. Президент гордится своими высокими рейтингами и борьбой с короновирусом, ревниво относится к критике СМИ, и взял на себя ответственность за кадровую политику; его волнуют местные выборы (особенно в Киеве) и пленки Деркача. В целом: хороший формат, много хороших вопросов от журналистов и эмоциональных ответов от Президента, НО крайне мало НОВОЙ информации и содержательных ОТВЕТОВ.

Экс-депутат Владимир Парасюк: Володимир став Володимиром Олександровичем

- А по Зеленському все просто. Одна справа гарно говорити, а друга все це робити. Він дуже добре розуміє де червоні лінії, але він ніколи не буде мати жорсткої і безкомпромісної національної позиції. І це не лібералізм, а просто тупе бігання за рейтингами, від яких він, до речі, відхрещувався. І Авакова ніхто звільняти не буде, бо Зеленський перелякано вірить в його незамінність. Якщо в загальному підбивати підсумки, то Володимир став Володимиром Олександровичем! Йому система дуже добре промила мозок. Але те, що він швидко вчиться - це факт. Дуже шкода, що вчителі в нього не ті. Але загалом все було дуже відкрито, щиро і з великою кількістю теплої води у ванні.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш: Зеленскому и раньше хорошо удавались пародии президентов

- Хочется признать, что Зеленскому и раньше хорошо удавались пародии президентов. В этот раз тоже не подвёл. Пародия. Жалкое зрелище. У меня по пресс-конференции всё. И да, второго срока не будет. У нас президентами становятся из оппозиции. Забыл?

Олександр Черненко, депутат 8 созыва: Единственный факт, который не нужно перепроверять - физиологически отличаюсь от Порошенко

- Не прес-конференція, а непахане поле для фактчекерів. Ткач в кортежі, 19 кримінальних справ проти Бондаренка, маніпулювання рейтингами, "в іранській трагедії ми перемогли", "одні і ті самі люди подаються на конкурси", "ніхто не хоче йти працювати міністрами", відморожування від "справи Шеремета" і ще багато різних баночок "божої роси" - кожному на свій смак. Поки-що чи не єдиною до кінця правдивою сентенцією є вислів: "Я фізіологічно відрізняюсь від Порошенка". "Чесно, одного президентського терміну не вистачить". А двох буде замало... Апетити приходять під час їжі. Але швидко Голобородько ввійшов у смак.

Сергей Быков, политтехнолог: Вы когда-то видели, чтобы президент сам командовал вернуть микрофон журналистике, которая задаёт неудобный вопрос?

- В целом прессуха очень гуд. Особенно одергивание Мендель. Вы когда-то видели, чтобы Президент сам командовал вернуть микрофон журналистике, которая задаёт неудобный вопрос? Я такого не помню. Очень хорошо, что Зеленский не соблазнился устроить себе тёплую ванну на пресс-конференции. Тем более, что гордиться есть чем, Слово и Дело говорит, что Зеленский выполнил 86 из 435 обещаний.

Журналисты

Денис Иванеско, директор "Украинских новостей": Эмоций много, а процитировать нечего

- Зеленский каждый сложный вопрос превращал в "конкурс капитанов". Его трудно переиграть, даже журналистам с опытом. Поэтому Зе побеждали простые вопросы, в ответ на которые приходилось оправдываться. На "пламенные вопросы - выступления активистов" Зе задавал встречные вопросы, назначал журналистов на банковую и спорил, сбивая остроту и накал. Эмоций у Зе было много, а процитировать нечего. Кроме заявки на 2 срок. Но сегодня это скорее фальстарт. И не надо обольщаться первыми местом в рейтинге. Это временно. В Украине всегда побеждает оппозиция. Всю повестку 2019 года Зе окончательно выкинул на свалку. Люстрацию не отменил, языковой закон не поменял, никого не посадил. Ничего не создал. И даже не оправдывался за продолжение политики Порошенко. Ну и мира ему не видать как собственных ушей. "Я ничего не боюсь, потому что ничего плохого не делаю", - говорит Зе. Вот в этом и проблема. Ничего плохого не делать недостаточно для президента. Люди ждут выполнения обещаний. А сегодняшние эмоциональные цитаты - это ни о чем. Чтобы в Украине смотреть украинское ТВ на русском, Зеленский предлагает переехать в оккупированный Крым или Донецк. И там наслаждаться его госканалом. Выходит, что его главное достижение - победа над еще худшим Порошенко. И вот какой у меня возник вопрос: а если б тогда победила Юля, то Петр уже б сидел? Главная Зе цитата: "Мы серьезная страна, но бедная". Понтов у власти много, а кушать многим нечего(

Кристина Бердинских, "Новое время": СМИ пришли для самопиара

- Сходила, запитання поставила. Про повернення кадрів часів Януковича, звільнення нових обличь і незмінного Авакова. Взагалі, у нас надвелика увага до президентських прес-конференцій. Хоча новин з них зазвичай дуже мало. Писала про це навіть якось блог, коли президентом був Порошенко, тоді стало зрозумілим, що журналісти про одне, а президент про інше. Багато змі розглядають прес-конференцію президента, як можливість для висловлення власної позиції, особистої думки про те, що відбувається в державі, а якою буде відповідь президента - це вже зовсім неважливо, ну і для самопіару. Це теж варіант, щоб переконатися, що президент в курсі подій, але з точки зору інформації, нового для суспільства буде дуже мало. А президент виступає на прес-конференції, щоб закрити претензію про спілкування зі ЗМІ, і відзвітувати про те, що у нього вже не 73%, а 75%. Питання на прес- конференціях зазвичай про усе одразу, ніж по якійсь нагальній темі. Я думаю так тому, що не вистачає регулярних брифінгів, коли питання будуть по конкретній темі. Великих очікувань в мене не було, жодних претензій до організації і формату не маю, запитань було багато і зустріч тривала 3 години точно, але не скажу, що це була дуже змістовна розмова. Тому моя порада, можна не так довго спілкуватися зі змі, але набагато частіше, щоб не виходило про усе одразу і ні про що одночасно).

Журналист Виктория Свитлова: Заявления противоречат тем, что были до выборов

- Я для себя вынесла три главных месседжа с пресс-конференции Зеленского. На второй срок пойдет. Вопрос языка в Украине не стоит. Зарплата 250 долларов - это не бедность. Что интересно, все они противоречат тем заявлениям, которые звучали до выборов.

Владимир Полуев, телеведущий: Острая реакция на критику - это слабость и с этим нужно что-то делать

- По пресс-конференции Зеленского. 1) Президент остро негативно реагирует на критику. И хорошо видно, когда он выходит из себя. Это его слабость и с этим нужно что-то делать. Иначе в болевую точку и дальше будут бить. 2) Сама по себе прессуха, конечно, намного свободнее, чем во времена Порошенко. Но почуяв расширение рамок, журналисты откровенно начали злоупотреблять. В итоге так и качается маятник. С одной стороны паркетные вопросы, которые открывают возможность для рассказа о достижениях. С другой вместо вопросов выступления активистов со своей гражданской позицией. Разумной границы пока не нашли. Ну что ж, кризис кадров он везде. 3) Президент продолжает апеллировать к высоким рейтингам, отказываясь делать резкие движения, как, например, по языковому закону. Ведь кому-то не понравится. Но рейтинги это дело условное. Просто потому что нет альтернативы. А я напомню, что за несколько месяцев до выдвижения Зеленского у нас были совсем иные лидеры электоральных симпатий. Ситуация может меняться очень быстро. И за год пора говорить о результатах, а не о планах. 4) Очень веселит реакция отдельных СМИ, которые всегда считали себя правильными и тут не попали на прессуху. Сами виноваты - не хрен было делить цех на правоверных и не очень.

Василий Апасов, журналист: Зеленскому приходилось успокаивать пресс- секретаря

- Личные впечатления от пресс-конференции Зеленского: - попали не все журналисты из тех, кто хотел; - из тех, кто попал, оказалось не все смогли поставить вопросы; - половина бестолковых вопросов из разряда "чей Крым", то есть слишком обобщённой возни. Особенно непонятно, зачем некоторые так боролись, чтобы поставить свой вопрос, а потом оказалось, что он ни о чем, да ещё и на него уже отвечали. Украли время у коллег. Услышал: - что опять достроят ОХМАТДЕТ и эти будет "космос". Надеюсь не так, как Гройсман, который его трижды открывал уже достроечный; - что построят все дороги. Опять-таки, надеюсь, не так как Гройсман, которого эти дороги и обнулили; - что зарплата в 5000 или 6000 грн - это не бедность в Украине (об этом сделаем широкий материал, скоро); - что у граждан стала меньше коммуналка, бензин стал дешевле и появится ипотека под 10% годовых. Об ипотеке интересно будет проследить, чую будут проблемы; - что медреформа, как оказалось сейчас - это фиаско, хотя об этом 4 года все предупреждали Удивило: Слишком активное вмешательство пресс-секретаря Юлии Мендель. Она была не столько модератором, как ведущим на концерте, которая или разрешает или не разрешает отвечать выступающему, то есть президенту. Зеленскому приходилось иногда даже ее успокаивать. Насмешило: Опять-таки Юлия Мендель, которая после очередной попытки завернуть мероприятие, сказала: Владимир Александрович, у вас важный разговор через полчаса с главой Совета Европы. Простите, но звучало это странно. Похожей фразой могло было бы быть "Владимир Александрович, у вас по диете нужно кушать брокколи в 14:30, режим". Резюме: Если ты уже вышел отвечать, то по вопросу нужно дать возможность поставить всем, кто пришёл и обязательно всех уважить ответом. Аналогия: В своё время Фидель очень долго держал винтовку в одной руке. Хотя у Фиделя не было Мендель, согласен.

Комсомольская Правда в Украине

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