В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана

В Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграмм-канале. "В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" далее", - отметил он.

По словам Трубы, как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст в ГБР материалы уголовных производств, следователи Бюро приступят к работе.

Он напомнил, что 20 ноября ГПУ завершает досудебные расследования по всем уголовным производствам.

"После этого у них есть 3 месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать "дела Майдана", - добавил Труба.

Отметим, что из-за того, что Верховная рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает УНИАН.