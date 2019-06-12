В Кабмине анонсировали назначение новых губернаторов

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус прогнозирует назначение новых председателей областных государственных администраций в ближайшее время.

Об этом он сказал на заседании правительства, передают Українські Новини.

"Сегодня поднимался вопрос губернаторов. Я думаю, что в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам. Если бы Кабинет Министров эффективно обработал и на следующем заседании были соответствующие представления, было бы очень хорошо",- сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство рассмотрит кандидатуры, когда получит соответствующую информацию, поскольку Кабмин заинтересован назначить в каждую область профессиональные кадры как можно быстрее. Об этом сообщают "Українські Новини".